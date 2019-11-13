租屋族注意！租金補貼明年戶數翻倍 所得標準放寬

租屋族注意！總統蔡英文今（13）日宣布，租金補貼預計明年要從 6 萬戶擴大至 12 萬戶，並增加 28 億元的預算準備投入；內政部進一步指出，將放寬所得標準、設籍要求及申請時間等規定，讓不論單身、雙薪或有小孩的家庭都能減輕租屋負擔。

總統今日出席「保二警消社宅及廳舍都更專案里程碑」活動，並聽取內政部次長花敬群簡報。蔡英文表示，針對租金補貼，政府預計明年名額將加倍，從 6 萬戶提高到 12 萬戶，並增加 28 億元的預算準備投入。

補貼戶數加倍、所得限制放寬

內政部補充說明，現行的租金補貼每年編列約 6 萬戶的預算，主要照顧中低收入的弱勢家庭，單身者則要滿 40 歲，但很多剛出社會的上班族薪水不高，在都會區租屋負擔重，卻無法接受任何補助。

因此，新的租金補貼方案正規劃將名額加倍，預計擴大到 12 萬戶，資格會納入 20 至 40 歲的單身青年，並且適度放寬所得標準，從原本的最低生活費 1.5 倍放寬到 2.5 倍。

內政部舉例，以衛福部公布的今年度最低生活費標準計算，台北市最低生活費的 1.5 倍是每人每月 25507 元，放寬到 2.5 倍則是 42512 元，如此一來一般上班族，不論是單身、雙薪或有小孩的家庭都有機會申請到，也不會補貼到收入較高的族群。

設籍限制減少、申請時間彈性

現行租金補貼要求申請人的戶籍地需與租屋地相同縣市，因此很多到外縣市工作的人需特地回原鄉辦理遷戶籍的手續。內政部表示，將協調地方政府一同檢討可行的辦法，以「租屋事實」為主要認定依據，不限制設籍，讓到外地工作、租屋的人更容易申請到補貼。

另外，現行的租金補貼集中於每年 7、8 月間申請，超過期限才臨時有需求的家庭，必須等待隔年的機會。內政部目前正檢討將申請期間改為每年 2 次，讓租屋族能依據自身需求，決定要在哪一期提出申請。