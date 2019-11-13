離岸風電下階段達10GW 沈榮津：規劃每年釋出1GW公開競價

台灣首座離岸風場海洋風電今 (12) 日舉行風場啟動典禮，預計年底將正式進入商轉，經濟部長沈榮津表示，目前規劃「區塊開發」政策將在 2026 至 2035 年，每年釋出 1GW 公開競價，以達總統宣示的 10 年 10GW 目標，並會要求部分項目國產化。

沈榮津表示，目前規劃每年釋出 1GW，將先以資格標要求國產化，再以價格標篩選出合理、便宜的電價，希望藉此讓國際開發商、系統商及國內設備供應商，看到有秩序的經濟規模。

另一方面，針對部分廠商反映希望將國產化標準改以占比計算，沈榮津表示，都會與廠商溝通，目前正在蒐集意見，詳細規劃預計明年第 1 季公布。

台灣首座商業規模離岸風場海洋風電，為丹麥沃旭能源、日本 JERA、澳洲麥格理資本及上緯投控 (3708-TW) 共組的國際策略聯盟共同完成。

經濟部今也舉辦電子資訊國際夥伴績優廠商 (IPO Awards) 頒獎典禮，由經濟部沈榮津部長親自頒發 6 大獎項予 Google 等 18 家國際電子資訊領域相關廠商，以鼓勵其對臺灣產業發展之卓越貢獻，預期 108 年度 IPO Forum 電子資訊外商對台灣採購金額將持續成長，可望達到 1245 億美元。

經濟部為鏈結國際資源轉化為國內產業能量，設立 IPO Awards 獎項，推動產業提升附加價值及國際競爭力，並表揚國際廠商在技術研發、策略投資、綠色系統、創新應用、軟性價值及採購等 6 大面向，對台灣產業的貢獻，而本屆獲獎名單包括谷歌、美光、戴爾、IBM、LINE、微軟、蘋果、輝達等 18 家廠商。