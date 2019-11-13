政院拍板 捷運三鶯線延伸八德段拚9年內完工

桃園市政府宣布，捷運三鶯線延伸桃園八德段可行性研究，今 (13) 日正式獲得行政院核可，預計 2 年內完成綜合規劃核定，並於核定後 7 年完工，總經費約 116.41 億元，通車後可望紓解八德、鶯歌、三峽及土城的通勤人潮，北北桃共同生活圈將逐步實現。

桃園市捷運工程局長陳文德表示，行政院今天正式核定捷運三鶯線延伸八德段可行性研究，將接續辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等工作；計畫總經費約 116.41 億元，中央補助 50.85 億元，桃市府分攤 65.56 億元，自償率 30.07%。

陳文德指出，捷運三鶯延伸八德段全長約 3.9 公里，設置 2 站，路線起點在三鶯線鶯桃福德站 (LB12 站)，以高架方式沿著八德區和強路至介壽路新闢道路，行經八德非都市計畫農業區轉為地下，銜接桃園捷運綠線 G04 站。

新北市捷運三鶯主線預計在 2023 年底通車，三鶯延伸八德段可望在 2021 年完成綜合規畫核定，可銜接上捷運三鶯線主線工程機電系統的施工，使全線機電系統一致性；捷運工程局預計綜合規劃核定後 7 年完工，通車後可望紓解八德、鶯歌、三峽及土城的通勤人潮，北北桃共同生活圈將逐步實現。