南韓智庫下調今明兩年經濟成長和通膨預期 籲央行應進一步降息

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年11月13號16點30分

據報導，南韓智庫機構南韓開發研究院 (KDI) 在週三 (13 日) 呼籲該國央行進一步降息，同時也下調了今明兩年的經濟成長和通膨預期。

KDI 將今年的經濟成長預測從先前的 2.4% 降至 2.0%，並將明年的經濟成長從 2.5% 降至 2.3%。該機構最新的預測也低於南韓央行在 7 月份時做出的預測，當時央行預期南韓今年經濟成長為 2.2%，明年的成長為 2.5%。

KDI 在報告中指出：「南韓當局需要以更寬鬆的立場來管理貨幣政策，以應對低通膨和經濟成長下行壓力。」

KDI 也將今年的消費者通膨預期從先前的 0.7% 下調至 0.4%，並將明年的預期從 1.3% 下調至 0.6%。

南韓央行在 7 月至 10 月期間，兩度下調利率，共降 0.5 個百分點至 1.25%。該行下一次的利率審議會議將在 11 月 29 日進行。

近期全球需求的下滑損害了南韓的企業投資和雇員，使該國經濟處於自全球金融危機以來最慢的成長速度。由於中美貿易戰尚未終止，南韓與日本之間的貿易糾紛也逐漸加深，損害了該國做為亞洲關鍵供應鏈的信心。

在上個月，南韓財政部在報告中指出，儘管南韓經濟工業生產持續保持成長，但由於出口和投資疲軟，韓國經濟仍然低迷。這是政府連續 7 個月在綠皮書當中，將經濟形勢描述為「不振」，是有史以來的最長紀錄。

財政部表示，在日本持續對南韓出口實行限制、全球貿易爭端持續、全球經濟成長下滑和全球晶片業的低迷之際，外部不確定性依然存在。根據海關數據顯示，該國的出口額持續下滑，在 11 月的前十日，南韓的出口下跌了 20.8%，主要是受到半導體和造船業出貨減少所致。