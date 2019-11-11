半導體持續低迷 南韓11月前十日出口額年減20.8%

今年以來，半導體業的低迷給南韓的出口造成了沉重壓力，該國的出口額似乎持續下滑。根據海關數據顯示，在 11 月的前十日，南韓的出口下跌了 20.8%，主要是受到半導體和造船業出貨減少所致。

根據南韓海關總署的數據顯示，今年 11 月 1 日至 10 日，南韓的出口額為 119 億美元，低於去年同期的 150 億美元，年減 20.8%。按貨品類別來看，半導體和船舶的出口分別下跌了 33.3% 和 64.4%。石油產品和客用車的出口額也分別下跌了 27.1% 和 3.8%。

南韓在此期間內的進口額則為 123 億美元，較去年同期減少了 21.5%。

近期以來，全球需求的下滑已經損害了南韓的企業投資和雇員，使該國經濟處於自全球金融危機以來最慢的成長速度。由於中美貿易戰尚未終止，南韓與日本之間的貿易糾紛也逐漸加深，損害了該國做為亞洲關鍵供應鏈的信心。

SK 證券的經濟學家 An Young-jin 表示：「主要的問題是晶片銷售是否有所改善。如果中國和美國的大型公司增加伺服器的資本支出，南韓晶片供應可望從中受益，但我們仍需觀察這樣的機會是否會實現。」

在先前，韓國工業經濟貿易研究所 (KIET) 曾預期，南韓半導體出口跌勢可能將在明年 2 月觸底，並從 7 月開始反彈。「由於半導體產業的特性，晶片供應短缺的情況迅速轉成過剩，導致價格急遽下跌，但觀察過去一年的 DXI 指數 (DRAMeXchange Index)，該指數於今年 7 月停止急跌，並在短暫上升後呈現緩跌走勢。」報告中說道。

隨著 5G 網絡的推出，2020 年記憶體晶片的需求將顯著增長。報告中表示：「到 2020 年，隨著 5G 通訊服務推展、PC 需求增加、以及各項新型態產業領域的發展，全球半導體市場預期將會擴張。」