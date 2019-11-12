少子化讓明星學區宅更夯 中正區新案買氣旺

台灣明星學區宅市場訴求「孩子的教育不能等」、「不讓孩子輸在起跑點」觀念影響購屋考量因素， 甲桂林廣告副總周智柔指出，強調狼性的中國大陸更把話說得更白「您來，我們培育您的孩子；不來，我們培育您孩子… 的對手。」，凸顯明星學區宅的重要性。

明星學區宅可替代性低、流通性強，如果又有面對公園、鄰近捷運和優質生活圈等條件，購屋門檻自然不低，這也連帶讓明星學區宅坪數開始放大到 2-3 房，滿足有實力的中小企業主、醫生與建中台大校友、高階公務員與台商高階主管客群，對下一代「精英養成計畫」的置產需求。中信房屋研展室張漢超表示，北市中正區的國語實小與市大附小，松山區的敦化國小、大安區的國北教大實小這類連年額滿的明星小學學區宅，依然搶手。

鄰近建中、北一女傳統名校區段的中正區，更是菁英家長們瞄準的優選區段之一；甲桂林目前強銷中的中正區三元街的「品陽大苑」，主訴求就是國語實小與南門國中學區及台北唯一藝文軸帶。該案近 650 坪基地上，聘請名建築師吳成榮、101 結構技師永峻工程顧問以及日系精工團隊日商大林組，推出地上 21 層、地下 4 層新古典建築。單層規劃六併，主力雙面採光 47 坪，中間夾著兩戶 25 坪產品。周智柔分析，超過 3 成的買主希望合併至 70 多坪，甚至不乏一次購買多戶，整個三代家族一起進駐的狀況。