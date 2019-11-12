主產品需求不振 先豐罕見連兩季虧損 前3季每股虧0.97元

永豐餘集團 PCB 廠先豐通訊 (5349-TW) 今年以來在基地台板、汽車兩大主應用市場需求不振影響下，第 2 、3 季連續兩季虧損，第 3 季毛利率更轉為負值，單季大虧 1.73 億元，前 3 季虧損 2.07 億元，每股虧損 0.97 元。

先豐的通訊產品主力歐系客戶，拉貨遲遲沒有起色，汽車板 10 月起略有回溫，法人估，先豐整體營運好轉，最快在明年第 2 季後。

先豐今 (12) 日公布最財報，第 3 季營收為 17.77 億元，毛利率為負 2.98%，較第 2 季及去年同期都由正轉負，稅後虧損 1.73 億元，是連兩季營運虧損，較去年同期也由盈轉虧，單季每虧損損 0.81 元。

先豐前 3 季營收 55.74 億元，毛利率 4.01%，年減 5.79 個百分點，稅後虧損 2.08 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.97 元。

先豐除歐系主力客戶端拉貨遲滯，造成營收下滑，汽車板主攻 ADAS 系統板，今年以來全球汽車需求也不佳，不過，10 月後先豐汽車板出貨略有回溫。

先豐通訊 10 月營收 6.61 億元，月增 13.99%，年減 4.93%，累計 2019 年前 10 月營收 62.35 億元，較去年同期衰退 0.14%。