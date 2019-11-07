健鼎Q3營收、獲利同創高 前3季EPS 8.32元 可望續稱霸PCB廠

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今年上半年單季均稱霸 PCB 業每股純益王，今 (7) 日公布 2019 年最新財報，第 3 季營收、毛利率及每股純益同創歷史新高，每股純益 3.82 元，超越法人預期，累計前 3 季稅後純益 43.73 億元，每股純益達 8.32 元，也可望在 PCB 業界稱霸。

先前歐系外資估算，健鼎今年每股純益約 10.75 元，2020 年每股純益為 11.97 元，2021 年每股純益為 13.06 元，將是連 3 年每年賺回 1 個股本。

健鼎第 3 季營收 151.09 億元，毛利率 23.92%，季增 5.01 個百分點，年增 3.37 個百分點，營業利益 23.76 億元，稅前盈餘 26.25 億元，稅後純益 20.06 億元，季增 55.57%，年增 21.83%，單季每股純益為 3.82 元

健鼎前 3 季營收 404.52 億元，毛利率 20.5%，年增 2.34 個百分點，營業利益 49.35 億元，稅前盈餘 56.58 億元，稅後純益 43.73 億元，年增 25.93%，以目前股本 52.56 億元計，每股純益 8.32 元。

健鼎第 3 季毛利率較第 2 季增加 5.01 個百分點，法人指出，由於產品組合改變，HDI 產品包括手機及非手機，進入旺季循環，產能利用率增加；另外營收成長也使折舊分攤費用率下降，且人民幣貶值 2.8%，推升營收上升、成本下降，同時銅價較第 2 季下跌，也有助成本下降。

健鼎生產 PCB 應用集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等，是小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能達每月 900 萬平方呎，目前在中國所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

健鼎中國湖北仙桃第 3 廠興建土木工程已經動工，總簽約金額達人民幣 4.43 億元 (折合新台幣約 20.42 億元)，資本支出占今年規劃 35 億元一半以上，新廠全部興建工程預計在今年底完工，將視產能需求及調配狀況購置設備進駐。

健鼎今日也公布 10 月營收為 47.96 億元，月減 3.27%，年增 2.03%，累計 2019 年前 10 月營收 452.94 億元，年增 3.56%。