蘋果AR眼鏡將緊接在最新iPad、iPhone後問世

據《The Information》報導，蘋果的 AR 頭戴式裝置預訂的發佈時間為 2022-23 年，而非此前傳聞的 2020 年。

彭博社的記者 Mark Gurman 也指出，該公司的產品規畫最初將集中在 iPad 和 iPhone 上，接著才會是 AR 眼鏡。

Gurman 表示，蘋果正在致力於開發新的 3D 傳感器系統，該系統首先將預定在明年上半年的新款 iPad Pro 發布會上一同發布，接著連同 2020 年的新 iPhone 一同釋出。

將於 2020 年上半年發布的新款 iPad Pro 將具有一個新模組，該模組具有兩個鏡頭傳感器和一個用於 3D 系統的小孔，用於創建三維空間等 3D 應用。

知情人士表示，蘋果計劃在 2020 年稍晚時將新的傳感器與 5G 網路功能一同添加進新的 iPhone 中。

據傳蘋果的目標是在 2021 年或 2022 年發布一款專門用於遊戲、觀看視頻和虛擬會議的 VR/AR 混合耳機。而最快將於 2023 年推出重量更輕的 AR 眼鏡。

據說即將問世的 3D 傳感器系統是較目前 Face ID 傳感器更為高級的版本，蘋果也正致力於為這款耳機創建新的「rOS」作業系統以供其使用。

蘋果於近幾年不斷開法及通過與 AR 穿戴裝置相關的專利，隨著技術漸趨成熟，消費者也無不期待新產品正式問世的那一天。