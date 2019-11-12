傳蘋果本週召開私人新聞發布會 16吋MacBook Pro可望登場

蘋果 (AAPL-US) 尚未正式宣布推出 16 吋 MacBook Pro，但越來越多證據顯示，本週就可以看到 MacBook Pro 亮相了。

這是首款以剪刀式開關鍵盤設計取代蝴蝶開關鍵盤的 MacBook Pro，以期解決鍵盤失靈的問題。此外，此回 MacBook Pro 升級似乎也縮小螢幕邊框，並便動了 Touch Bar 觸控列的佈局。

蘋果在今年 9 月的秋季大會上已經讓 iPhone 11 和 Apple Watch Series 5 登台亮相。前幾年蘋果公司會舉辦第二回的秋季大會，重點放在 Mac 和 iPad 硬體，但蘋果今年 10 月大會上著重介紹 Apple TV + 的節目，因為該串流影視服務於 11 月 2 日推出。

在沒有專為硬體推出的介紹大會下，蘋果今年可能會使用其他方式發佈消息。蘋果在紐約市設有專門場所，偶爾會與媒體舉行私人簡報會並進行一些操作演示。

根據科技部落格《9to5Mac》報導，消息來源推測本週似乎就會舉行上述私人簡報會，如果本週初舉行該會議，那麼本週稍晚這些會議主題大概就會向公眾宣布。

該會議除了可能與尚未發布的 16 吋 MacBook Pro 有關，蘋果還有其他硬體即將推出，包括已宣布但尚未推出的 2019 Mac Pro 和 Pro Display XDR，這兩款都預計在年底前推出，今年夏季《9to5Mac》甫發現該傳聞硬體的追蹤器標籤，意味著這傳聞硬體隨時可能問世。

但是蘋果正在準備 16 吋 MacBook Pro 的證據已經持續傳了一陣子，從蘋果知名分析師郭明錤釋出的供應鍊報告，到蘋果發布的該機器外觀多個預覽圖，2019 年全年這台 16 吋 MacBook Pro 就只聞樓梯響，卻不見蘋果推出來。

今年迄今，蘋果已經針對 13 吋 MacBook Air、MacBook Pro 以及 15 吋 MacBook Pro 進行升級並改進規格，但目前每一款都仍有鍵盤可靠性問題，令人格外關注 16 吋 MacBook Pro 會不會有所不同，或許再過幾日便可分曉。