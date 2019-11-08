蘋果通過新專利：未來的頭戴式顯示器

美國專利商標局於近期通過了蘋果 (AAPL-US) 一項專利申請，涉及具光學模組的頭戴式顯示器 (HMD)。

該設備包括可向使用者提供數位圖像的顯示器以及使用者可藉此觀看數位圖像的相應的透鏡。

數位圖像包括具有前景和背景特徵的場景，例如前景中的人和背景中的地標。隨著使用者在數位圖像的前景和背景之間觀看而改變焦距，顯示器與透鏡之間可透過距離的改變進而模擬最終圖像。

設備中的顯示單元將包括在顯示器和透鏡之間的腔室。密封腔室可用於防止灰塵或濕水滴進入，確保使用者觀看顯示器的數位圖像的清晰度。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

設備中的傳感器可用於測量使用者的眼部的參數。光學模組則包括透鏡、顯示器、移動裝置以及多種被動輻射式吸附元件。

在應用上，該裝置可用於結合外在的物理環境以及電子系統創造的虛擬環境，進而創造如擴增實境及虛擬實境等效果。

預期該設備將能支援 CGR 環境，例如 VR、AR、MR 及 AV。設備生成的圖像可以完全投影或部分疊加在使用者的視線範圍中，以提供使用者由電腦虛擬生成的現實環境，而使用者也可以與設備生成的虛擬對象互動。

蘋果此次被授予的專利編號為 20190339523，於 2018 年第三季提交。而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。