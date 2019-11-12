AirPods熱銷成蘋果金雞母 帶動無線耳機熱

根據內容網站《Patentlyapple》報導，中國有分析師認為，蘋果 (AAPL-US) AirPods 的熱賣正在推動中國的無線耳機和零件製造商的發展，投資者也需特別留意。

《Patentlyapple》引述一份最新報告表示：「無線耳機是蘋果有史以來銷售第二快的產品，僅次於 iPhone。」

連價格更為昂貴的 AirPods Pro 也很暢銷。分析師說，隨著無線耳機逐漸流行，消費者放棄了舊有的電線式耳機以獲取更酷的外觀和更佳的音質。

蘋果的 CEO Tim cook 近期在 2019 年第四季的電話會議上表示：「我們從可穿戴設備中獲得了 50% 以上的收入成長。」

庫克當時說道：「可穿戴設備在每個市場都創造了絕佳記錄。我們的可穿戴設備業務呈現爆炸性的成長，年收入甚至超過《財富》 500 強企業中三分之二的公司。」

中國中泰證券分析師在一份最新報告中寫道：「無線耳機將成為消費類電子中的下一個明星級產品。它將成為繼智慧型手機之後，下一個能夠創造成長奇蹟的產品。」

AirPods 的主要組裝商，包括立訊精密等中國公司正因此產品的熱銷而受益。它在今年成長了 200% 以上。

連同與華為合作帶來的收益，與蘋果合作的另一家組裝商歌爾聲學在今年也成長了 193%。

中泰證券在報告中表示，立訊精密可能會成為 AirPods 的主要供應商，在 2019 年佔有 60% 至 70% 的市占率。

中泰證券分析師 Liu Xiang 以及 Liu Shang 在報告中寫道：「全球 iPhone 用戶約為 9 億至 10 億，依此推估，現有用戶中 AirPods 的飽和率仍不到 10%，這表示其仍有巨大的成長空間。」分析師表示，AirPods 的質量也讓此類產品達到了新的高度。

AirPods 的快速成長的銷售量是蘋果的一大亮點，AirPods 主導了該公司的可穿戴產品，第三季銷售額年增率成長了 54%，而 iPhone 的收入則下降了 9%，Mac 的收入下降了 5%。

調研機構 Counterpoint Research 的數據顯示，去年 AirPods 的出貨量從 2017 年的 1400 萬台猛然成長 150% 至 3500 萬台。

招銀國際證券 (CMB International Securities）分析師 Alex Ng 告訴中國出版商：「蘋果在無線耳機技術方面處於領先地位，這是一個全新的市場。」

Ng 補充：「更令人驚嘆的是，蘋果是如何以如此快的速度提高價格，最新的 AirPods Pro 比第一代價格高出了 56%，要價 159 美元。」