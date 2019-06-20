Adidas商標戰敗訴 歐盟法院：條紋圖案不具獨特性

歐盟普通法院週三 (19 日) 裁決，Adidas (ADS-DE) 3 道條紋商標因為不具有獨特性，不應被擴大解釋，Adidas 對此判決結果表示失望，但強調，這一裁定不影響公司商標在歐洲所獲得的保護。

歐盟普通法院判決，維持了歐盟智財局 (European Union Intellectual Property Office) 在 2016 年的裁定，智財局當時表示，Adidas 的標誌無「任何顯著特徵」，駁回了其 2014 年的商標申請。

普通法院認同智財局看法，表示 Adidas 無法證明條紋具有獨特性，「此一標誌不是由一系列有規律的重複元素構成的圖案，而是一種普通的象徵符號。」

Adidas 表示，對此裁決感到失望，正考慮下一步的選擇。

Adidas 在 2014 年註冊代表服裝、鞋類和頭飾的 3 道條紋商標，並強調，這 3 條平行等寬的條紋，不論朝任何方向，均屬於他們的商標範圍。但比利時鞋類品牌 Shoe Branding Europe 公司不服，在 2016 年向歐盟智財局申請撤銷該商標。

Allen & Overy 法律事務所全球智財權主管 David Stone 表示，由於 Adidas 的 3 道條紋商標在各種特定狀況下仍受保護，因此商標失效不至於產生太大影響，但此案凸顯了歐盟在保護知名品牌所面臨的挑戰。

Adidas 股價週三下挫 2.27%，收 267.10 歐元。