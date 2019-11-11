丸紅加碼投資IST 推廣小型衛星發射業務

《日本經濟新聞》電子版在週一 (11 日) 報導，日本的大型綜合貿易商丸紅 (8002-JP)，已與日本的火箭新創企業「Interstellar Technologies，IST」，有了資本上的合作關係。

IST 是由日本知名實業家崛江貴文，於 2003 年時創立。消息指出，丸紅已於 11 月 1 日行使了新股預約權，並向 IST 投資了數億日圓，也派遣一名董事到 IST。關於出資比例，則未對外公開。

(圖片：Investing.com)

2019 年 5 月，IST 於日本北海道的大樹町，成功將獨自開發的火箭「MOMO3 號」射上宇宙。這是日本民間的首度創舉，也讓 IST 決定將目標設定在廉價的人造衛星發射業務。

受到 IST 火箭成功發射的鼓舞，丸紅也因而決定，要正式開始推廣小型人工衛星的發射業務。

丸紅自 2016 年起就與 IST 展開業務合作，在研發費用方面提供資助。並向日本國內外的衛星企業們，宣傳使用 IST 的火箭來將人造衛星送上地球軌道。

根據市場預測，到了 2040 年時，在火箭相關的運輸、衛星研發製造、宇宙空間研究、地球軌道服務、宇宙旅行、資源探查開法等領域，各項宇宙商機將達到 100 兆日圓規模。預估屆時全球將有超過 2000 家的新創企業參入市場，而日本也將有 30 ~ 40 家的相關新創企業。