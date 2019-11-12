為刺激國內經濟 紐西蘭央行本週預期降息1碼

紐西蘭央行將於本週三 (13 日) 召開利率決議，經濟學家預估，紐國央行將調降基準利率 25 個基點，由目前之 1% 調降至 0.75%，再創歷史新低。

紐西蘭國內經濟於近年來持續走弱，除通膨率下滑、以及失業率上升等因素之外，國際上亦有中美貿易戰等不確定因素，導致市場對於經濟衰退感到憂慮。紐西蘭央行自今年以來，已將利率調降 75 個基點，且於 8 月利率決議中，超於市場預期的意外降息 2 碼，由 1.5% 調降至 1%。

根據紐西蘭央行於上週 (6 日) 公佈的第三季失業率顯示，失業率上升至 4.2%，且就業人口數之年增率，亦創下 2013 年以來最低。另外，上月所公佈的第三季通膨年增率，亦由前季之 1.7% 降至 1.5%，除此之外，紐西蘭於 9 月份公佈的第二季 GDP 數據顯示，GDP 成長由前一季之 2.5% 滑落至 2.1%，亦為自 2013 年以來最低。

紐西蘭央行於日前表示，為振興國內經濟、以及刺激就業市場復甦，應採取積極之貨幣寬鬆政策，因此市場預估，央行將很有可能於本週再度調降基準利率 1 碼至 0.75%。

因應市場對於紐西蘭央行降息之預期，紐幣兌美元匯價持走跌，於本日 (12 日) 盤中下午 15 時許，紐幣兌美元匯價為 0.6337，下跌 0.35%。

紐幣兌美元匯價 15 分鐘 k 線圖

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