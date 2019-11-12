台商回流享「五低」 學者：應調漲電價落實能源轉型

台灣近年面臨能源轉型的挑戰，台大風險社會與政策研究中心今 (12) 日指出，台灣長期利用低電價、低薪等「五低」條件來吸引投資、設廠，事實上，電價超過 50% 並沒有反映外部成本，這對於台灣長期發展是不良的，建議政府應調漲電價、制定整體計畫，在台商大舉回流之際，促使製造業脫胎換骨，落實能源轉型。

台大風險中心今日舉辦「鉅變台灣：啟動長期能源轉型」論壇，教授周桂田表示，目前總統大選打得火熱，但卻未見任何總統候選人正視全球低碳、去碳經濟轉型下台灣未來產業競爭危機等議題。

周桂田指出，台商回流可望帶動經濟成長，我們歡迎資源耗用少、高附加價值且有競爭力的台商，但如果還是讓台商回來繼續享用台灣的「五低」，所謂低電價、低水價、低薪、低土地成本及低人才成本，對台灣的長期競爭力來說是不良的，周桂田強調，真正要落實減碳，對氣候、市場、能源等重要關鍵就是電價。

台大風險中心博士後研究員趙家緯說明，目前台灣發電成本 1 度約為 2.86 元，但電價 1 度卻只有 2.6 元，且尚未計算像是排碳、空污等外部成本，估計 1 年電力系統可造成超過 3000 億元的外部成本，意即電價超過 50% 沒有反映外部成本，因此，電價應該將漲幅拉上來。

趙家緯表示，政府承諾在 2020 年完成能源稅推動等相關配套規劃，但迄今尚未啟動任何評估程序，而電價審議委員會已經連續 3 次凍漲，他呼籲政府應面對能源轉型問題，調漲電價，且要調漲至上限 6%，才能反映成本。

周桂田指出，全世界氣候不只有災難預防問題，目前已成為市場機制，歐盟將要提高碳關稅，對於出口導向、製造業為主，又屬於全球供應鏈之一的台灣影響會非常大。

周桂田建議，台灣應該要效法英國、德國，成立跨部會的獨立部門，監督減碳的成效，台商回流提高產業價值是關鍵，也是台灣脫胎換骨非常好的契機，行政院應該要進行跨部門的整合，進一步的盤點能源、家戶、建築與服務業等領域，制定整體計畫。