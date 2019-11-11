中火今年減煤降載雙創紀錄 台電籲中市府不應變相懲罰

中火用煤量近來引發關注，台電今 (11) 日指出，今年中火降載及減煤已見成效，估全年可降至 1300 萬公噸左右，不僅遠低於許可使用量，更創下減煤最多紀錄，明年目標拚減至 1260 萬公噸，針對中市府主張將年用煤量改為 1104 萬公噸，台電呼籲，細節規劃宜全盤考慮，不應變相懲罰落實減煤規定的中火。

台電指出，今年在供電情勢好轉下，積極自主減煤，亦配合台中市府要求，中火落實擴大降載，1-10 月降載 363 次，減發 42.3 億度電，為去年同期減發 20.8 億度的 2 倍以上。

減煤方面，中火預估今年用煤量可低至 1300 萬公噸左右，相較於去年的 1597 萬公噸，足足減用近 300 萬公噸，不但創下中火 10 部機商轉以來的歷年最低燃煤用量，也寫下史上減煤最多記錄，台電強調，今年會確實遵照許可證內容操作，絕不超用。

針對中市府近期主張年用煤量改為 1104 萬公噸，台電表示，這涉及減煤 4 成的計算基礎，此做法恐讓未超用、遠低於許可使用量的中火而受到懲罰，意即在用量限制內應「燒好燒滿」？長遠來看恐更不利於環保減排，台電強調，減煤政策立意良善，但細節規劃宜全盤考慮，以免產生反效果。

展望未來，台電表示，中火將持續推動減煤，明年將依照「許可使用量」2100 萬公噸減煤 4 成為目標，即以 1260 萬公噸為努力方向。

目前中火 9 號機操作許可證已屆期，台電 7 月即提出展延申請，市府尚未核准。1 至 8 號機及第 10 號機將於明年 2 月屆期，這 9 部機組預計本月下旬提出展延申請。