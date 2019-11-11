轉投資轉盈助攻 智冠前3季EPS 3.65元 近7年同期新高

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (11) 日公告第 3 季財報，受惠兩大轉投資事業體營運穩定獲利，稅後純益達 1.46 億元，季增 12.63%，年增 1.25 倍，每股純益 1.2 元，前 3 季稅後純益 4.46 億元，年增 80.53%，每股純益 3.65 元，創近 7 年來同期新高。

智冠第 3 季合併營收 14.63 億元，季增 7.45%，年增 2%，毛利率 53.9%，季減 0.42 個百分點，年增 2.27 個百分點，營益率 13.44%，季減 1.46 個百分點，年增 7.45 個百分點；稅後純益 1.46 億元，季增 12.63%，年增 1.25 倍，每股純益 1.2 元。

智冠前 3 季累計營收 43.23 億元，年增 13.47%，毛利率 54.36%，年減 3.37 個百分點，營益率 13.25%，年增 5.57 個百分點；稅後純益 4.46 億元，年增 80.53%，每股純益 3.65 元。

智冠表示，今年在兩大轉投資事業體中華網龍及藍新科技營運正向助攻，獲利能力提升，網龍在《吞食天地 M》及海外遊戲授權貢獻下，營運穩定獲利，而藍新科技在線上代收付業務持續成長挹注下，第 3 季單季成功轉盈。

展望本季，智冠旗下數位遊戲事業群子公司中華網龍手遊《吞食天地 M》，9 月底已在越南推出 Android 版本，成功取得 Google Play 遊戲暢銷排行榜最高第 5 名佳績，iOS 版本也在日前開放，雙平台全面上線，搶攻海外遊戲商機，年底前也將推出重磅 MMORPG 手遊《黃易 M》。