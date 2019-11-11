台股盤後─權值股軟腳+獲利了結賣壓 放量跌破11500點 恐回測月線

MSCI 再次調降台股權重，且大盤處歷史相對高檔，面對美中貿易戰不確定性陰霾再度籠罩，獲利了結賣壓先行出籠，台股指數今 (11) 日平低盤開出後越走越低，最低一度跌至 11409.83 點，終場收 11427.28 點，下跌 152.26 點，成交值放大至 1493 億元，法人指出，台股指數今日放量見長黑 K 棒，五日線向下彎也跌破十日線支撐，短線恐測月線支撐 11360 點，不過，中長多格局尚未遭嚴重破壞。

權值股今日未能發揮撐盤力道，甚至加重大盤疲態，可成重挫 8%、國巨跌近 8%，鴻海、大立光跌 3%，聯發科、正新和新光金跌逾 2%，華碩、廣達、台塑化、南亞科、中壽、台積電、台化、華南金、台泥、彰銀和寶成等均跌超過 1%，顯示電金傳產大型股均走弱，僅和泰車、中華電和台哥大等守在盤上。

從細族群來看，日前表現強勢的前鼎重挫逼近跌停作收，同為光收發模組相關業者的聯鈞和眾達 - KY 也跌逾 3.5%。

被動元件同樣相當弱勢，隨著國巨重挫，華新科也跌逾 7%，信昌電和蜜望實跌 4%，禾伸堂則有 2% 跌幅

光纖相關族群中，上詮跌停，台通和波若威跌逾 3%；而光環和華星光跌超過半根停板。

日前在大盤中領漲的砷化鎵族群見獲利了結賣盤，環宇 - KY 跌 8%，宏捷科跌 5%，全新跌 3%，穩懋跌 2%。

而電子材料族群中，立凱 - KY 重挫逾 8%，康普跌 3%，美琪瑪則跌逾 1%。

法人表示，近期外資買單已有逐漸減弱的跡象，加上大盤 KD 指標交叉往下、開口擴大，大盤短線恐將面臨整理；另外，美國總統川普再次對外宣稱「尚未」同意中國提出的取消貿易戰期間加徵關稅要求，市場解讀，美中談判仍有變數與隱憂，導致市場心態漸趨於調節，除非出現突發的利多再次激勵，否則，短線恐將以高檔震盪回檔整理格局為主。