〈台股風向球〉多方強軋空對決善變川普 賺指數賠價差局勢加劇

台股指數上周續漲 180 點，周線連 4 紅，法人積極軋空，不過台股交易員提醒，上周已見獲利籌碼先行下車，不少漲多股均拉回，本波強勁推升行情的外資，雖連買 20 日但已呈現連 4 減，台積電也遭外資連賣二個交易日，在此同時，美國總統川普最新拋出貿易協商不確定的說法擾亂市場，預料本周市場動盪壓力將更加劇，且技術面乖離過大，個股輪動將更快，投資人留意賺指數賠價差。

上周四、五指數日 K 線翻黑，外資雖連 20 個交易日買超，但買超金額連收斂，並連 4 日減碼台指期淨多單，顯示資金行情逐漸降溫。

另一個重要觀察方向則是台積電，9 月以來至今僅遭外資賣超 9 個交易日，且張數少，是外資控盤首重標的，但上周外資連 2 賣，轉向讓鴻海接棒拉抬大盤，但加碼力道不如過去二個月強勁，接下來一周須密切注意外資如何操作台積電，將密切影響短線大盤回檔整理或是繼續上演軋空行情。

而善變的川普又讓市場緊張情緒升溫，當市場一片看好美中貿易協商有望達成，只是因智利取消 APEC 而延期，川普又說出驚人話語，「尚未」同意取消對中全部關稅，也未做任何決定，且中國比美國更希望達成協議。

儘管隨後白宮發言人出面緩頰，表達對達成某種貿易協議非常樂觀，不過，川普一句話就攪亂市場，特別是美股、台股反映資金行情也反映貿易戰可望達成協議的樂觀訊息，一點風吹草動都會衝擊多方信心。

本周台股觀察重點還是在第三季財報，是影響個股籌碼輪動關鍵，不過，若第三季財報符合預期亮麗，之後卻要進入相對淡季者，要提防利多暫時出盡。

從技術面觀察，多方格局仍相當明朗，均線仍多頭排列，交易員認為，融券餘額高達 85 萬張，控盤者不會放棄軋空的好機會，前提是貿易戰朝正面發展、且外資僅調節而未撤離，後續還有總統大選行情伺機而動，即便震盪回檔，暫無須過於憂心。