【群益證券】群益權證週報

出處 / 群益金鼎證券衍生性商品部

台股上市股近期明顯占優，然週五 (11/8)MSCI 的權重調整，特別是台積電(2330-TW) 的走勢，限制了大盤進一步的推升。在外資連續 20 個交易日買超行為中，週五買超金額 15.19 億為走期內最低，台積電更已連續 2 個交易日出現賣超。週市場的主要趨動力在鴻海 (2317-TW) 大漲 7.19%，其次在金融股、上市光電、電腦及週邊類股表現相對強勢。

新光金 (2888-TW)、國泰金(2882-TW)、開發金(2883-TW)、元大金(2885-TW)、大立光(3008-TW)、和碩(4938-TW)、新普(6121-TW)、宜鼎(5289-TW) 等扮演主要趨動力。上市半導體指數漲 1.67%，表現略遜於電子指數，但優於大盤；台積電與聯發科 (2454-TW) 雖出現技術調節，但週表現優於分類指數。權證發行標的中，建準 (2421-TW)、南茂(8150-TW)、健鼎(3044-TW)、康友 - KY(6452-TW)、和碩、健策(3653-TW)、元太(8069-TW)、鈺齊 - KY(9802)、宜鼎、金可 - KY(8406-TW)、新日興(3376-TW) 與兆利 (3548-TW) 等股價表現佳。

權證市場明顯成長 指數與權值型標的出現偏空操作

整體權證市場日均量在鴻海與台積電的帶動下來到 33.53 億，日增 2.46 億，流通在外張數站上 500 萬張，流通在外市值也一度突破 50 億，整體規模向上提升。鴻海與台積電的成交占比分達 5.67% 與 5.18%，其他成交占比提升的標的包括大立光、玉晶光 (3406-TW)、可成(2474-TW)、台光電(2383-TW)、緯穎(6669-TW)、智邦(2345-TW) 與康友 - KY 等。

整體部位變動上，認購權證加碼 3 萬餘張，但權利金額減碼 4,200 萬；認售權證加碼 9.8 萬張，權利金額增持 8,100 萬，合計看空交易 1.23 億，權利金增持 3,900 萬。投資人看多交易標的以瀚宇博 (5469-TW) 的 3,400 萬最多，緯穎與穩懋 (3105-TW) 在 2,000 萬以上，智邦、神盾 (6462-TW)、新日興、緯創、華通(2313-TW) 與聯茂 (6213-TW) 也都達 1,500 萬以上；看空交易標的則以鴻海的 7,200 萬最多，大立光 4,300 萬次之, 聯詠 (3034-TW)、可成與元大 S&P 石油正 2(00672L-TW) 超過 3,000 萬。

進一步觀察個別標的認購、售加減碼，鴻海認購權證被減碼達 5,700 萬，認售權證加碼近 1,600 萬。認購權證減碼較多的標的另有大立光 4,300 萬、聯詠與可成約當 3,500 萬，元大滬深 300 正 2(00637L-TW)與元大 S&P 石油正 2 皆超過 2,000 萬，鈊象 (3293-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)、致伸(4915-TW)、國泰中國正 2(00655L-TW)、健策、聯電(2303-TW)、上銀(2049-TW)、緯軟與旺宏(2337-TW) 均減碼逾千萬。在認售權證的加碼部分，加權指數加碼近 1,800 萬、環球晶 (6488-TW) 近 900 萬、元大 S&P 石油正 2 也達 800 萬，台積電與台灣 50(0050-TW)也出現 600 萬以上的加碼，從偏空交易的族群中可看到，市場對石油與陸股 ETF、加權指數與台灣 50ETF 系列、權值與大蘋概標的等，採相對偏空操作。

多方大軍壓境 認購來回操作

認購權證加碼標的相對分散，追價的包括瀚宇博的 3,400 萬、低接股緯穎約 2,800 萬，其他 1,600 萬以上的標的包括聯茂、新日興、緯創、神盾、智邦、穩懋與華通，千萬以上加碼的標的另有和碩、群聯 (8299-TW)、良維(6290-TW)、欣興(3037-TW)、創意(3443-TW) 與智易 (3596-TW) 等。權證市場本週對於商品類 ETF 的交易轉熱，加碼元大黃金正 2(00708L)的認購，偏空操作元大石油正 2。

MSCI 新標的受到不少投資人納入權證交易的觀察清單，唯外資加碼是否持續，對指數而言動見觀瞻。過去一週，台積電、鴻海與大立光競演之餘，金融股同步攻堅參戰，若參考本週認購加碼的分散多元，市場寄望中小標的族群加入戰局。大標的或需在本週進行技術調整，連帶進行大盤短期乖離調整，但以現階段全球市場的風險偏好，仍建議維持偏多操作，例如認購的來回操作以配合市場。