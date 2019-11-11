金管會擬評估台股兩大制度 放寬漲跌幅限制、延長股市交易時間

台股至今維持史上最久萬點行情，立法委員曾銘宗今 (11) 日建議，趁著股市高檔，應與國際接軌，放寬漲跌幅限制、及延長股市交易時間，金管會主委顧立雄對此表示，放寬漲跌幅要考慮散戶接受程度，至於延長股市交易時間，券商反彈恐更大；不過曾銘宗仍要求金管會評估，顧立雄允諾評估後提出報告。

曾銘宗表示，台股漲跌幅限制相對國際較小，2015 年擴大漲跌幅到 10%，現在韓國股市的漲跌幅是 30%，日本是 14-30%，新加坡、香港、倫敦及紐約都沒有漲跌幅限制，現在股市高檔，金管會應研議更多措施、檢討制度。

對此，顧立雄指出，各市場不同狀況，有些國家甚至沒有漲跌幅限制，例如歐美，上海股市漲跌幅 10%，東京則根據不同股價範圍漲跌幅有不同級距約 14-30%，所以市場不同、情況不同，「上任迄今，外界沒有要求放寬漲跌幅建議」，且台股自然人比重比歐美國家高，如果再放大漲跌幅，可能要考慮散戶接受程度。

延長股市交易時間部分，曾銘宗認為，我國股市交易時間 4.5 小時，國際上主要國家股市除上海 4 小時，比台股短，其他國家幾乎都比台股長，國際股市平均交易時間 5.9 小時，台股交易到 1 點半，海外股市都還在交易，如此一來不利避險，詢問顧立雄是否進一步評估？

顧立雄表示，證券商對延長股市交易時間，比放寬漲跌幅反彈更大，因為券商交易成本將大幅增加，延長方案也涉及權證造市等問題，券商對此議題態度仍保守。

曾銘宗認為，金管會必須作與世界接軌的事，顧立雄回應，金管會會納入評估，但這兩個議題「茲事體大」，尤其延長股市交易時間要分早晚盤，與投資人習慣不同，金管會將聽取各界意見，評估過後提出報告。