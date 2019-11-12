

◆盤勢分析

1. 美中貿易不確定持續存在，香港抗議活動升級，全球市場低氣壓蔓延，週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.53 至 0.04％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔整理。美國聯邦航空總署將在未來幾周內解除波音 737 MAX 禁飛令激勵波音股價大漲 4.68%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：上漲成交量大於月均量或下跌量縮方有利大盤止穩。

(2) 均線：支撐為 11,300 點附近，壓力為 11,668 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值位處超買區，短線拉回整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 141 點附近，壓力為 145 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、矽晶圓、晶圓代工、PA、PCB、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

5. 上市櫃公司 10 月營收昨（11）日全數出爐，單月總營收為 3.21 兆元，月增約 0.34%，為今年單月最佳，但較去年同期減少約 3.5%；前十月總營收 28 兆 6,351 億元，年減 0.4%。

6. 上市櫃金控公司前十月獲利突破 3,100 億元，創歷史新高，是 15 家金控總獲利首度超越 3,000 億元大關。其中，2881 富邦金控昨（11）日公布前十月每股純益為 5.22 元，穩居金控每股獲利王寶座，10 月及前十月獲利則由 2882 國泰金重新奪回第一。

7. 群聯（8299）昨（11）日公布第 3 季財報，毛利率較前一季大增逾 5 個百分點至近年單季高點 27.42%，獲利更是季增 1.1 倍，每股純益 8.28 元，創新高，直逼上半年獲利總和，前三季每股純益 16.71 元，傲視上市櫃記憶體族群，本季旺季來臨，看好營收走勢。

8. 筆電出貨下滑沒在怕，受惠於智慧手錶、家用智慧音箱等非 PC 產品出貨佳，廣達（2382）10 月營收攀上 957.54 億元，創下今年新高，月增幅度達 6.1％，累積前 10 月營收為 8,279.66 億元，年增 1.7％，今年全年營收有機會持續站上兆元大關。

9. 被動元件大廠 2327 國巨及半導體通路龍頭 3702 大聯大今（12）日均暫停交易，外界臆測兩家公司可能再度出手併購。由於兩家公司申請同一天停牌，引發市場揣測；大聯大周一澄清與國巨無關，詳細內容將依法公告。

