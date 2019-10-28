南韓SK Telecom與Kakao兩強攜手 將共推5G內容服務

南韓行動通訊龍頭的 SK Telecom 與以通訊軟體聞名的 Kakao 兩家公司，在週一 (28 日) 宣布彼此將進行交互投資。2019 年 11 月中旬時，兩者將相互投資約 3000 億韓元 (約合 78 億元新台幣)，SK Telecom 將持有 Kakao 的 2.5% 股份，而 Kakao 也將持有 SK Telecom 的 1.6% 股份。未來雙方將針對 5G 方面的內容應用進行共同研發，還有在 AI 人工智慧的相關技術開發來進行合作。

(圖片：Investing.com)

對這兩家企業而言，伴隨出資行動來與大型企業進行統括合作，還是首度的嘗試。在具體的合作內容方面，今後將設立協議會再交由雙方高層來進行商討。

由 Kakao 所推出的通訊軟體「Kakao Talk」，在南韓國內擁有 4500 萬人的用戶基礎，另提供音樂、遊戲等內容，還有行動支付及叫車等多項服務，業務範疇相當廣泛。

(圖片：Investing.com)

SK Telecom 看準 Kakao 的研發能力，希望能夠借力來擴張自家的服務內容。在 Kakao Talk 用戶數高達南韓 9 成人口的強大優勢下，也打算共同在販促活動等軋上一腳。

南韓國內的行動通訊服務，除了龍頭的 SK Telecom 之外，還有「KT」與「LG U+」。當地的行動通訊市場，也處於這 3 大業者的寡占狀態。

這幾家業者在今年 4 月時，分別在都會區展開 5G 服務，但是都缺乏適合的內容服務，僅停留在 VR 虛擬實境遊戲等局部的服務內容。

SK Telecom 也希望藉由 Kakao 在通訊軟體及內容服務等的強大研發能力，盼能從其他業者身上奪取更多的用戶數。