美中貿易焦土戰 台經院：今年GDP保2沒問題

美中貿易戰延燒，利空再度籠罩全球市場，台經院院長張建一今 (26) 日表示，現在美中貿易戰已陷焦土戰，台灣目前內需狀況雖還不錯，但不可能置身事外，或多或少會受到影響，不過今年 GDP 保 2 一定可以。

張建一表示，美國總統川普宣布將中輸美商品加徵 15%、30% 不等的關稅稅率，中國報復加徵關稅，川普再反擊，顯示雙方都有點急了，預估 9 月還是會持續談判。雖然外界認為美、中兩大經濟體正陷入膠著當中，但對台灣實體經濟影響不大，心理層面影響比較大，不過，今年經濟成長保 2 一定可以。

張建一指出，受惠轉單效應持續發酵，加上消費性電子進入新品備貨旺季，帶動製造業廠商訂單成長，不過，美中貿易衝突未解，景氣能見度有限，製造業廠商呈現出對當月景氣看法較為樂觀，但對未來半年景氣則相對悲觀。

針對國內下半年內需市場，張建一表示仍可期待，根據經濟部統計處最新公布的批發業營業額，觀察發現網通族群帶動整體數值轉為正成長，而零售業及餐飲業也有望回復過去的成長狀況。

而近日貿易戰情形再度惡化，張建一認為，政府能做的就是內需方面盡量撐住，再來就是協助台商，如果台商願意回台生產，如果覺得台灣條件不適合，就協助台商前往其他國家布局，降低貿易戰衝擊。

張建一強調，接下來就看下半年內需能不能支撐，台灣作為小型、開放的經濟體，仍須留意後續影響。