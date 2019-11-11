盤前財經大事搶先讀2019年11月11日

今日操盤前瞻

台灣 9 月薪資統計

日本 9 月機械訂單

美債市休市一日

法說會：鉅祥、文曄、神達、明基醫、系微、中信金

股臨會：恒耀

〈觀察〉5G 應用助攻 記憶體明年上半年重回上升循環

歷經近一年多景氣循環，DRAM、NAND Flash 原廠逐步去化庫存，市場朝供需平衡邁進，價格走勢趨穩，明年在 5G、人工智慧應用推升下，有助 DRAM 與 NAND Flash 需求增溫，記憶體市況料將走出近 1 年的景氣修正期，最快明年上半年，產業就可重回上升循環。閱讀全文...

〈台股風向球〉多方強軋空對決善變川普 賺指數賠價差局勢加劇

台股指數上周續漲 180 點，周線連 4 紅，法人積極軋空，不過台股交易員提醒，上周已見獲利籌碼先行下車，不少漲多股均拉回，本波強勁推升行情的外資，雖連買 20 日但已呈現連 4 減，台積電也遭外資連賣二個交易日，在此同時，美國總統川普最新拋出貿易協商不確定的說法擾亂市場，預料本周市場動盪壓力將更加劇，且技術面乖離過大，個股輪動將更快，投資人留意賺指數賠價差。閱讀全文...

〈雙 11 購物攻略〉淘寶網 4 大支付比一比 刷卡最高享回饋率 32%

一年一度全球網購盛會「雙 11」即將到來，兩岸電商看準網購龐大商機，紛推促購折扣，其中，不少銀行紛紛攜手淘寶網，推出搶客的刷卡優惠，而淘寶網的支付方式共分為 4 種，Money101 金融產品比較平台建議，今 (2019) 年想趁雙 11 在淘寶網撿便宜，搭配海外消費高回饋信用卡，又或是參與銀行登錄活動賺回饋活動，只要能聰明刷卡，最高可以「淘」出回饋率 32% 的高優惠。閱讀全文...

〈觀察〉彰銀改選明年登場 兩大變數左右公民股勢力

官民股纏鬥長達 14 年的彰化銀行 (2801-TW) ，明年將進行三年一度董事改選，在民事官司尚未落幕情況下，如今又面臨第三關鍵勢力龍巖 (5530-TW) 退場，自然人董事制度上路，兩大變數將成公股能否續掌經營權的最大隱憂。閱讀全文...

〈觀察〉當全聯完成電商轉型三部曲 將成網購界最大巨獸

連鎖超市龍頭全聯今年 5 月推出自家 PX PAY 後快速累積下載數，至今已突破 420 萬次，達成首波數位轉型目標，最新打造第二支 APP「PX GO 全聯線上購」進入第二波轉型，全聯透露，明年將發展電商最後一哩路「實體電商」，雖尚未具體說明，但可預想，全聯終將成為全台取貨最快，甚至是送貨最快的電商界巨獸。閱讀全文...

