台經院估全年製造業景氣燈號為黃藍燈 二個產業恐見藍燈

台灣經濟研究院今 (31) 日公布年度製造業景氣燈號預測為黃藍燈，多數產業全年將亮黃藍燈，要留意的是，化學橡膠業和金屬機械業全年恐見到代表衰退的藍燈。

台經院說明，受到地緣政治不確定、貿易保護主義和新興市場脆弱等因素，使得製造業活動降溫，全球經濟需求疲弱，連帶影響國內外上半年對外貿易表現多呈頹勢。

不過，美中貿易衝突導致企業轉單和供應鏈生產線轉移，再配合今年以來台商回流投資金額已逼近年度目標，顯示民間投資動能強勁。

就各產業來看，台經院說明，化學橡膠業因上半年美國原油進一步擴大原油產量，加上受到美中貿易戰紛擾影響，全球用油需求前景轉趨悲觀，再加上美國乙烯及衍生物產能擴大，中國芳香烴產能投產，導致相關產品價格表現相對疲弱，因此估全年為藍燈。

金屬機械方面，受到中國、韓國出口鋼材產品價格競爭壓力，加上下游業者因景氣疑慮而減緩進貨，造成國內鋼材報價修正壓力加大，不利產品內外銷市場報價表現，再加上去年比較基期較高，因此預估金屬基本業景氣將較去年小幅衰退，全年恐亮藍燈。

而其他製造業則可望亮黃藍燈，其中，電子電機業方面，因下半年進入備貨旺季，消費性電子陸續推出新品，加上 5G 基礎建設、人工智慧和高效能運算等新興應用持續擴增，預期下半年表現可望轉好。

運輸工業方面，汽車零件因國產熱賣車款改款，帶動相關廠商零組件訂單回升。

就 6 月來看，製造業景氣燈號亮連續第 8 顆藍燈，主要反映全球經濟需求疲弱、貿易紛爭尚未完全解決，使國際原物料價格續居低檔，不過，受惠於供應鏈生產基地轉移和半導體庫存調整接近尾聲，6 月體製造業景氣信號值已較 5 月增加 0.62 分至 9.8 分。