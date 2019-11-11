三星、微軟通過新專利 引發雙螢幕設備大戰

美國專利商標局於近期授權了三星的一項專利申請，涉及具雙螢幕的智慧型手機。

三星此次的發明也暗示該公司將加入雙螢幕設備市場，並直接挑戰微軟 (MSFT-US) 預計於 2020 年第四季發行的 Surface Duo 智慧型手機。

微軟 Surface duo 雙螢幕手機 (圖片: AFP)

Surface Duo 為一款雙螢幕手機，可收合如手機大小，也可打開如書本，主打可以多工、提高生產力。例如，一邊螢幕用視訊軟體開會，另一個螢幕可以查資料；或是一邊收電子郵件，另一個螢幕寫字。外媒《Engadget》評論，這支手機絕對比迄今所有折疊手機都有趣多了。

根據三星的專利申請，其為一個由第一觸控螢幕以及一個可向後折疊的第二觸控螢幕組成的便攜式設備。

三星專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

與此同時，微軟也於上月底取得了另一項關於雙螢幕設備的相關專利，而未來的 Surface Duo 智慧型手機也有可能會採納此專利。

微軟專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

該設備包括前置鏡頭和揚聲器，且可以在智慧型手機以及具有並排顯示器的平板電腦，兩種模式間做轉換。

三星此次被授予的專利編號為 10459625，微軟的專利編號為 10451911。須注意的是，上述專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來這兩間公司是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。