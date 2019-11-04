微軟在台推新款Surface Pro7 台組裝廠受惠

微軟 (MSFT-US) 今 (4) 日正式在台灣發表 Surface Pro 7 新品，主打延續筆電平板二合一的設計，並推出一系列周邊產品，市場預期，隨著微軟新品上市銷售，可望帶動一波換機潮，相關台廠組裝供應鏈和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW) 等，營運可望受惠。

台灣微軟 Surface 事業群副總經理周文英表示，微軟希望透過產品引領產業創新研發，包含推出的 Windows Hello 人臉辨識提升安全性，觸控筆等，並結合軟、硬體整合輔助，提升消費者的使用體驗，

至於是否瞄準創作者 (Creator) 市場，周文英表示，不會特別創立一個新品牌或是產品主打創作者，而是希望將所有產品的效能都提升，讓創作者可以自己選擇適合的產品做創作。

據了解，微軟 Surface 系列產品，包含筆電、平板都是由台廠和碩、廣達代工，因此法人預期，和碩第 4 季除受惠蘋果新款 iPhone 需求動能延續外、微軟新品拉貨，也有助出貨動能加溫，廣達同樣可受惠。

台灣微軟表示，Surface Pro 7 正式在台上市，將承襲的平板加筆電二合一設計，搭載 Intel 第 10 代處理器、全新 Type-C 連接埠與快速充電功能，提升效能，將推出白金、墨黑二色，建議售價新台幣 28088 元起，Surface Laptop 3 也在今日搶先曝光，預計推出 13.5 吋及 15 吋版本，並於 11 月預購，12 月上市。