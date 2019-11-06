可折疊設備市場反應佳 三星計畫於明年擴大生產

鉅亨網編譯陳佾煒 2019年11月6號18點3分

根據韓媒報導，由於 Galaxy Fold 的市場反應良好，三星電子 (Samsung Electronics) 已計劃於 2020 年針對可折疊智慧型手機擴大生產。

三星行動通訊及 IT 部門負責人的 Koh Dong-jin 在週二 (5 日) 舉行的年度人工智慧論壇上表示：「明年，我們將大幅提高可折疊智慧型手機的銷量，因此明年將會看到更多的可折疊設備。」

關於下一代可折疊手機，Koh Dong-jin 表示，公司將在適當時機宣布發布時間。

三星在上個月底舉行的年度開發者大會上公佈了新一代可折疊手機的概念圖。

三星尚未對此產品命名，該產品的特徵主要為可折疊的顯示器，可使設備對折，乍看與傳統的翻蓋手機頗為相似。

根據消息，三星為明年新產品設定的銷售目標為 600 萬部，儘管三星發布的第一款可折疊手機的銷售量，並未能達到最初設定的 100 萬部，但三星仍然對可折疊手機後市感到樂觀。

Galaxy Fold 計劃於週五 (11 月 8 日) 在中國上市，並將直接面臨華為的競爭，因華為將於下週五 (11 月 15 日) 推出自家的可折疊手機 MateX。