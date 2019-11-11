台股盤前—多方格局未變 外資可望續加碼助台股盤堅向上

台股上周五 (8 日) 受到 MSCI 雙降權重影響，終場下跌 27.02 點，收 11579.54 點，11600 點得而復失，成交值 1343.3 億元。法人指出，外資操作仍偏多，多方掌控格局未變，且美股上周五四大指數全面創新高，有利外資持續加碼台股，短線指數可望維持高檔震盪整理，且有機會續攻高。

美股上周五四大指數震盪走高，收盤同步站上歷史新高價，蘋果也再刷歷史新高。終場道瓊指數上漲 6.44 點；那斯達克指數上漲 40.8 點；標普 500 指數上漲 7.90 點；費城半導體指數上漲 9.10 點。法人看好，在美股彈升下，有利於外資持續加碼台股，今 (11) 日可望挑戰連續 21 個交易日買超台股。

市場消息方面，傳出蘋果軟板供應商中國東山精密生產良率偏低，蘋果緊急對臻鼎 - KY、台郡追單拉貨，以因應近期熱絡的 iPhone 11 新機需求，也使台廠供貨占比大增，業界並看好，此舉有利台廠明年取得 5G iPhone 相關訂單，占比可望因此大增。

除智慧型手機外，近來手機品牌廠戰火也延伸至智慧手表，三星、華為、蘋果、小米等四大品牌競逐手機市場，加上 Google 近期宣布併購智慧穿戴大廠 Fitbit，及耶誕購物旺季助攻下，有助推升相關供應鏈包括廣達、仁寶、英業達等營運動能。

蘋果金屬機殼廠可成第 3 季財報出爐，單季稅後純益 33.99 億元，季增 24.5%，但比去年同期衰退 48.2%，為今年以來單季最佳，每股純益 4.41 元，且前 3 季已賺回一個股本，每股純益 10.15 元。可成並看好，在新機拉貨動能升溫下，第 4 季營收可望優於第 3 季。

本周將進入第 3 季財報公布倒數階段，各大廠也將陸續召開法說會，其中，鴻海將於周三 (13 日) 舉辦法說會，也是董座劉揚偉接任後的首場法說，市場將關注 4 大重點，包含第 3 季財報可望創高、劉揚偉接任後近況、鴻海第 4 季與明年展望，及印度與越南等地擴產新進度。

法人指出，短線指數雖跌破 5 日線支撐，但新台幣未大幅轉貶，外資操作仍偏多，多方掌控格局不變，且美股上周五四大指數全面創新高，在國際股市彈升下，有利於外資持續加碼台股，指數短線可望維持高檔震盪整理，且有機會續攻高。

