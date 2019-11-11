台股盤中—蘋概、被動元件殺聲隆隆 挫逾百點上周漲幅全吐回

台股今 (11) 日受亞股走弱拖累，加上大型蘋概、被動元件等族群走勢疲弱，持續拉回修正，盤中重挫逾百點，把上周漲幅全數吐回，今日預估成交量 1500 億元。

美股雖然上周五再創高，不過本周亞股走弱，加上香港反送中情勢再度升溫，恆生指數重挫 600 點，日、韓指數也同步下挫，進一步拖累台股表現。

觀察今日蘋概股表現，鴻海盤中下挫逾 3%、大立光也一度下跌 2.5%，台積電下挫逾 1%，三王同步走弱下，也影響其餘蘋概股表現同步低迷。

機殼大廠可成、鏡頭廠玉晶光早盤雙雙重挫逾 6%，觸控模組廠宸鴻 TPK-KY 挫逾半根跌停、軸承廠新日興也跌逾 4%、代工大廠廣達也跌逾 1%。

除蘋概股外，今日被動元件族群也同步弱勢，國巨下挫 7%、華新科也跌半根跌停，大毅下挫 6%、鈞寶、智寶、信昌電、九豪等下挫約 4%、光頡、禾伸堂、聚鼎等也同步走弱。

其餘電子股方面，面板雙虎友達及群創、記憶體相關的華邦電、南亞科、旺宏也是同步走弱，筆電雙 A 華碩、宏碁等也均有 1-2% 的跌幅，另外，傳產中的億豐下挫 3%、輪胎廠正新、南港等表現也弱勢。

PCB 族群個股今日多有表現，華通午盤前大漲近 7%、欣興也漲逾 4%、健鼎漲逾 2%、定穎、南電、敬鵬、瀚宇博等午盤前也力守平盤之上。

法人分析，雖然近期國際利多消息頻傳，但台股已先行反應，加上位階偏高，利多出盡的情況下，修正壓力也大，雖然台積電、聯發科等個股多方格局不變，有助支撐大盤指數，但仍需慎防中小型個股獲利賣壓持續出籠。