再向市場喊話！ECB官員：將持續寬鬆政策 直到情況改善為止

歐洲央行管理委員會 (ECB Governing Council) 委員 Bostjan Vasle 週五 (8 日) 的一場銀行會議中表示，歐洲央行決心維持當前的貨幣政策，直到情況獲得改善。

Vasle 表示，歐洲央行認為利率應在「較長時期」內保持較低水平，並補充表示，歐洲央行政策旨在影響短期和長期利率。「我們意識到採用更多工具的空間可能正在減少，並可能導致某些情況，其他政策方案的效力可能縮小而負面影響將越來越大。」Vasle 說道。

因此，Vasle 認為，歐盟國家需要在歐洲央行執行貨幣政策的同時，進行結構和財政改革，以促進經濟成長，提高生產率並應對人口老化帶來的挑戰。

Vasle 表示，全球風險和不確定性正在持續上升，主要是來自國際間的貿易爭端、英國脫歐的不確定性以及中國經濟成長的放緩。「導致經濟成長放緩和不確定性增加的關鍵因素是經濟決策者，而不是內部失衡的結果。」Vasle 說道。

在先前，荷蘭央行行長兼歐洲央行管理委員會委員 Klaas Knot 也曾表示，歐元區的利率看起來將會長期處於低位。Knot 認為，歐洲央行上周的決定已經顯示，低利率不完全是暫時性的，而是已經成為半永久現象。

「過去幾十年的利率下滑與結構性因素有關。我們可以存的很多，但投資更少。因此，是的，貨幣政策確實有影響，但絕對不是主導因素。」Knot 說道。