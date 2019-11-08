加稅前快花錢！日本9月消費支出成長9.5% 創2001年以來新高

日本總務省在週五 (8 日) 公布了 9 月份家庭收支調查。2 人以上的每戶平均消費支出為 30 萬 609 日圓，在去除物價變動的影響後，較去年同期實質增加 9.5%。增加率超越上次消費稅調漲前的 2014 年 3 月 (7.2%)，並創下 2001 年啟動該項調查以來的最高紀錄。

對於 9 月份的消費支出結果，日本總務省認為原因在於，消費稅在今年 10 月從 8% 調漲為 10%，消費者在那之前「趕著搶購而出現一時的大幅增加」。

日本的消費支出，在 2019 年 9 月出現連續 10 個月的增加，創下史上最長紀錄。與去年同期相比，經季節調整後的數據也增加 5.5%，連續兩個月出現高水準的增加率。

(圖片：翻攝自日本總務省官網)

日本總務省直到 8 月為止，對於當時的消費支出表現，都維持著「轉好當中」的看法。該省的消費統計課表示，「今後會如何發展，相當重要」，將持續關注 10 月之後的回彈程度及消費動向。

在 9 月消費支出的細目方面，「家具及家事用品」增加 60.3%。冰箱增加 3.4 倍、吸塵器增加 2.8 倍，家電產品的成長醒目。清潔劑、衛生紙等消耗品，也同樣因為搶購現象的緣故，增加了 50% 左右。「醫療保健」類增加 26.3%，隱形眼鏡暴增 95.7%、營養補給品增加 53.4%、紙尿布增加 38.8% 等，可囤放的商品出現明顯成長。

同 (8) 日也發表了 7 ~ 9 月的消費支出數據，較去年同期增加 3.7%。在 9 月出現大幅增加，是因為防颱準備與消費稅即將調漲，出現一時的搶購熱潮所致。若排除一時性的季節因素等，與日本上回在 2014 年調漲消費稅時作比較，日本總務省認為這回的搶購現象較不明顯。