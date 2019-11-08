〈雃博展望〉明年中併入德氣墊床大廠 貢獻年營收逾億元

醫材廠雃博 (4106-TW) 從代工轉型自有品牌，董事長李永川表示，除明年拓展美國市場外，預計明年中可取得德國氣墊床製造商 100% 股權，法人預期，德國廠一年營收上看 1000 萬歐元 (約新台幣 3.4 億元)，若併購順利，可挹注雃博上億元營收。

雃博日前取得德國防褥瘡床墊供應商 50% 股權，李永川表示，預計明年上半年會取得該公司 100% 股權，法人表示，德國公司今年營收上看 1000 萬歐元 (約新台幣 3.4 億元)、獲利約 70 萬歐元 (約新台幣 2353 萬元)，若明年雃博順利併購，營運可望大成長。

雃博營收占比方面，自有品牌約占 80%、代工已降至 20%，產品部分，傷口照護產品占 45%、呼吸治療器占 28%、氣墊床占 11%。

李永川表示，已在全球成立 9 間銷售型子公司、逾 140 間品牌代理商，主要營收來源歐洲地區，占整體營收比重 5 成，以減壓系列產品為核心，並整合西班牙、英國、法國等子公司，提供客戶一站式服務。

李永川指出，明年將積極拓展美國市場，現階段營收比重不到 3 成，由於美國有上千項專利，產品開發上較為困難，未來會先推氣墊床相關產品、加入當地的醫學會，再將產品導入安寧病房、安護中心等，需長時間布局，短期難有效益。

雃博累計前 9 月營收 15.19 億元，年減 1.15%；第 2 季稅後純益 1886 萬元，年減 21%，每股純益 0.19 元；上半年稅後純益 5605 萬元，年增 19.4%，每股純益 0.56 元。