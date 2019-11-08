華固Q3建案密集入帳 每股賺9.11元創高 前3季11.15元

華固 (2548-TW) 第 3 季進入交屋旺季，今 (8) 日公布財報，包含營收、純益與每股純益，都創歷史新高，稅後純益 25.22 億元，每股純益則達 9.11 元，累計前 3 季稅後純益 30.86 億元，每股純益 11.15 元。

華固 9 月營收達 60.07 億元，改寫單月歷史新高，總經理洪嘉昇指出，包括「華固名鑄」、「華固樂慕」等建案密集交屋入帳，第 3 季創營收新高峰，且前 9 月營收同步改寫歷年新高。

華固第 3 季營收 131.03 億元，毛利率為 26.4%，季減 1.89 個百分點，年增 1.04 個百分點，稅後純益 25.21 億元，明顯較去年同期 4321 萬元增加，特股純益 9.11 元；華固前 9 月營收 167.82 億元，毛利率 26.76%，年減 4.64 個百分點，稅後純益 30.86 億元，每股純益 11.15 元。

至於第 4 季，華固新北市土城的「華固新代田」建案也將完工入帳，由新代田總銷，金額達 42 億元，已售出 7 成。

華固今年新推住宅案部分，首件住宅案北市石牌「華固翡儷」建案順銷，已正式開工，內湖潭美段潭美國小旁住宅案已推案，並設基地外接待中心，可儘速動工，內湖、石牌案則同步在 2022 年第 3 季完工交屋。

華固目前在手雙北市已增至 5 處純辦、廠辦案，總銷金額將達 230-240 億元，依照華固建設過去在非住宅類產品市場的興建、銷售時程以完工後一年完銷估算，這 5 個純辦、廠辦開發案，將可以賣到 2023 年。