〈MSCI調整〉鈺齊獲增為全球小型指數成分股 早盤創新天價

明晟（MSCI）指數編纂公司今 (8) 日公布半年度調整結果，製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 獲增全球小型指數成分股，加上前 3 季獲利亮麗，每股純益已達 5.65 元超越去年，股價衝 131 元創歷史新天價。

MSCI 此調整預計 11 月 27 日生效，鈺齊在客戶端訂單成長，加上越南與柬埔寨廠區產能持續增加，第 3 季單季稅後純益 4.06 億元，年增 92.4%，累計前 3 季稅後純益為 9.08 億元，超越去 (2018) 年全年，年增 65.1%，每股純益達 5.65 元。

鈺齊在產能擴增及接單動能穩健助益下，下半年不淡，2020 年春夏鞋款已從 10 月起陸續出貨，並將逐月攀升至今年底及明年初。

鈺齊自結 2019 年第 3 季營收為 34.5 億元，歸屬母公司稅後純益為 4.06 億元，每股純益為 2.44 元，較第 2 季成長 2.8%、36.8% 及 31.9%，也較去年同期大幅成長 33.2％、92.4％與 68.3％，創歷年單季歷史新高紀錄。

鈺齊累計 2019 年前 3 季自結營收達 93.82 億元，歸屬母公司稅後純益 9.08 億元，每股純益 5.65 元，較去年同期大幅成長 27.2%、65.1% 及 49.9%，且營業利益增幅明顯優於營收增幅，鈺齊認為，此舉代表近年經營管理效能及規模經濟成效。