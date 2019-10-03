華固名鑄、樂慕密集交屋 9月單月營收突破60億元創新高

華固建設 (2548-TW) 進入第 3 季交屋旺季，今 (3) 日公布 9 月營收達 60.07 億元，改寫單月歷史新高，總經理洪嘉昇指出，包括「華固名鑄」、「華固樂慕」等密集在 8、9 月交屋入帳，第 3 季創營收新高峰，且前 9 月營收同步改寫歷年新高。

華固 9 月營收 60.07 億元，月增 93.38%，年增 28.25 倍；第 3 季營收為 112.08 億元，季增 3.16 倍，年增 14.62 倍，累計前 9 月營收為 138.85 億元，年增 3.79 倍，已突破歷年營收新高。

洪嘉昇指出，華固第 3 季松山區「華固名鑄」、中山區「華固樂慕」分別在 8 、 9 月交屋，推升第 3 季入帳金額成長，其中華固名鑄總銷 80 億元，已銷售 9 成，華固樂慕總銷 50 億元，也銷售 9 成。

至於第 4 季，華固將有土城的「華固新代田」完工交屋入帳，華固新代田總銷為 42 億元，已售出 7 成。

華固建設今年新推住宅案部分，今年首件住宅案北市石牌「華固翡儷」建案順銷，已正式開工，華固內湖潭美段潭美國小旁住宅案已正式推案，並設立基地外接待中心，可儘速動工，內湖、石牌案則同步在 2022 年第 3 季完工交屋。

華固建設內湖潭美段潭美國小旁住宅案將在 8 月中推案，案名為「華固馥儷」，基地面積 1654 坪，推案可銷售面積 6900 坪，預估總銷金額 60 億元，是目前華固建設手中儲備推案中量體最大的個案。洪嘉昇說，內湖「華固馥儷」將興建兩大棟地上 15 樓、地下 4 層的住宅大樓，總戶數為 190 戶，此預計推案與石牌的「華固翡儷」案，同樣由新聯陽代銷。

華固已推出推內湖潭美地段住宅案「華固馥儷」，總銷 60 億元，加上石牌「華固翡儷」建案總銷 48 億元，華固 2019 年住宅推案總銷金額合計達 108 億元，可望成為 2022 年的重要入帳來源。