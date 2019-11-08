需求回溫 環宇-KY Q4可望季增5%

環宇 - KY(4991-TW) 第 3 季營運受高毛利產品銷售比重下滑，整體表現不如預期，展望第 4 季，環宇表示，預期隨著資料中心、KGD(自有品牌) 需求逐步回溫，營運仍可望優於第 3 季，法人估環宇第 4 季營收將緩步回升，季增 5%。

環宇指出，KGD 需求緩步回升，預期第 4 季動能將由資料中心、5G 基地台建置帶動，目前用於基地台的 25G 產品已投入生產，400G 同樣進入量產，800G 則在設計中，未來將逐步降低接單舊製程及單價較低的產品，並加速導入先進產品，盼維持毛利率在 45%-50%。

市場傳出三安擴大華為訂單，環宇可望受惠，環宇表示，跟三安合作成立的子公司，是因應客戶銷往美國的產品，面對美中貿易戰，中國廠商加速本地化生產，對於像環宇這樣的外國公司，只能努力將影響降低。

投資晶成半導體方面，環宇表示，將調整原募集資金運用計畫，運用自有資金共計 4 億元，參與晶成半導體現金增資認購，預期明年第 1 季對晶成半導體持股比例將由 14.09% 增加至 36.06%，未來將由晶成提供 6 吋晶圓代工服務，發展氮化鎵、VCSEL 產品，環宇則提供技術支援，拓展代工產能及客戶，至於先前曾表示最高將持股 49%，預期則在明年達成。

環宇第 3 季營收 4.67 億元，季增 0.3%、年減 9.3%，毛利率 42.3%，季減 9.1 個百分點、年減 5.8 個百分點，營益率 15.4%，季減 8.2 個百分點、年減 7.6 個百分點；稅後純益 6054 萬元，季減 31.35%、年減 34.02%，每股純益 0.68 元。

環宇累計今年前 3 季合併營收達 13.09 億元，年減 13.6%，KGD 需求不如去年，毛利率 43.7%，年減 3.6 個百分點，營益率 14.9%，年減 6.8 個百分點，稅後純益 1.63 億元，年減 39%，每股純益 1.86 元。