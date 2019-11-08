中國10月外匯存底回升 黃金中止10連買

中國外匯管理局公布最近中國外匯存底情況，10 月底中國外匯存底達 3.1052 兆美元，9 月底為 3.0924 兆美元，月增 127.3 億美元，9 月份則是減少 147.45 億美元。

資料來源: 中國外管局, 鉅亨網製表

同時，中國 10 月底黃金儲備達 6264 萬盎司，9 月份同樣為 6264 萬盎司，結束連續十個月上升的走勢。

中國外匯管局認為，10 月份中國外匯市場整體表現平穩。受到全球貿易局勢、主要國家央行貨幣政策、英國退歐前景等因素影響，美元指數走弱，主要國家債券價格下跌。而在經過匯率及資產價格變化等因素計算後，中國 10 月底外匯存底呈現上升。

中國外匯管局表示，今年以來，面對國際風險挑戰明顯增加的複雜情勢下，中國經濟大體保持平穩，主要經濟指標符合預期，經濟結構調整持續穩定推行中。而在此基礎上，中國跨境資金流動穩定，外匯市場供需平衡，外匯存底在穩定中增加。

中國外匯管局進一步指出，目前全球經濟成長仍呈現下滑趨勢，且全球金融市場變數多。不過，中國經濟成長前景朝良性發展未改變，經濟改革開放力道持續擴大，內需市場的成長為中國增加抵抗各種風險的能力，也為外匯存底的穩定帶來基礎。

武漢大學學者表示，美元指數 10 月份走貶 2% 是中國外匯存底成長的主要原因，依中國外匯局之前在年報中公布的資料顯示，中國外匯存底中美元資產比重高達 58%，因此估值的影響帶動中國 10 月外匯存底的回升。

此外今年以來，人民幣對美元匯率出現較大波動，但整體而言中國外匯存底的變動不大。反映出中國人行已經退出常態式干預人民幣匯率的政策，現在外匯存底的走勢和人民幣匯率走勢已經沒太大關係。

