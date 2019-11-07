陸商務部：豬肉進口兩年內攀頂峰 但產能將於2020下半年回溫

受到非洲豬瘟疫情肆虐影響，中國商務部表示，今明兩年的豬肉進口量可能飆升至紀錄水平，今年中國豬肉進口量可能達到 500 萬噸，且明年將持續增加。

不過，中國商務部也表示中國國內豬肉產能正在恢復當中，只要豬瘟疫情沒有進一步擴大，國內豬肉產量將於 2020 年下半年起回溫。

自 2018 年 8 月以來，非洲豬瘟導致中國半數以上豬隻死亡，並將中國豬肉價格推升至歷史新高，對此，食品諮詢公司 Gira 發布豬肉產業報告指出，中國豬肉進口量可能在 2022 年達到巔峰，但價格將在 2025 年隨疫情緩解後顯著放緩。

為緩解豬肉短缺及考慮公眾需求，中國政府週三 (6 日) 已恢復加拿大牛豬肉類進口，並以「多元化供應豬肉」為理由，積極尋找其他肉類來源。

就目前來說，中國農業部食品與營養發展研究所數據指出，隨著中國豬肉價格持續創新高，家戶可能逐漸轉向其他肉類替代品，最嚴重可能導致該國豬肉需求暴跌 50%，且這種情況再進一步推高牛肉和等其他肉類替代品價格，帶動通貨膨脹。

GIra 認為，2027 年中國將自非洲豬瘟中恢復，惟相較 2018 年首次確診流感，產量將下滑 13%，吉拉稱，豬肉價格飆升將長期改變中國人的飲食習慣，消費者可能因此轉向價格較便宜的雞肉。

報告稱，2040 年，中國豬肉進口量有望回落至 2017-2018 年水平。

荷蘭合作銀行 (Rabobanl) 在另一份報告中預測，明年美國豬肉出口將增長 14%，但中國的產量將自 2021 年起反彈，全球供需失衡預計將在未來幾個月爆發，更動蕩的市場將加劇當前脆弱局面。

由於豬瘟大幅消減中國豬隻數量，迫使中國不得不向各國敞開肉類進口大門， 這對全球市場產生了連鎖反應。根據聯合國糧食及農業組織數據，全球肉類價格升至近五年來最高水平。

隨中國擴大進口豬肉替代肉品，全球肉類價格指數飆至五年新高 (圖：Bloomberg)

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