離岸人民幣漲多暫觀望 中間價則再升63基點

受到昨 (7) 日中國商務部表示美中雙方原則上同意分階段取消兩國貿易爭端期間加徵的部分關稅。雖然中國商務部沒有透露具體細節，只表達第一階段取消多少關稅，可根據第一階段雙方協議內容來商定，但美中關係可望有更進一步的發展，刺激今 (8) 日凌晨離岸人民幣一度大漲逾 100 基點。

而在岸人民幣表現同樣強勁，早盤開出時一度跳升逾 130 基點，最高來至 1 美元兌 6.9650 人民幣，續創 8 月以來新高，而在過去一個月人民幣升幅約 1700 基點。

不過，截至今日上午 9:43 止，離岸人民幣暫時回貶，報 1 美元兌 6.9731 人民幣，貶值 19 基點，貶幅 0.03%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則小幅走升，暫報 1 美元兌 6.9751 人民幣，升值 37 基點，升幅 0.05%。

資料來源: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

此外，今日中國外管局公布人民幣中間價為 6.9945，升值 63 點。

中國平安證券認為，無論從市場情緒還是基本面來看，人民幣兌美元仍還有小幅度的升值空間，短期人民幣匯率大至會在 7 附近來回震盪。

理由之一，由於美國經濟下滑和大選壓力，美國希望在短期內與中國簽署第一階段協議，而這將有利於提振人民幣走勢。其次則是，美元指數在 11 月～12 月份維持偏弱走勢，這也有助於人民幣匯率走強。最後則是目前中美 10 年期公債利差處於高檔，這對人民幣形成一定的支撐。