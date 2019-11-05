美中貿易談判現曙光？人民幣在岸、離岸價均升破7.0

離岸人民幣兑美元保持強勢，並在今 (5 日) 天下午急升，至下午 15:30，《新浪網》報價升破 7.0，報 6.9994，為 8 月 13 日以來首次，日內升值近 350 點。

(圖表取自新浪)

在岸人民幣同為急升格局，據中國外匯交易中心實時數據，人民幣兌美元一度也漲至 7.0，為 8 月 5 日以來首次，日內漲逾 250 點。

Scotiabank 外匯策略師 Gao Qi 表示，中美貿易談判的進展提高了貨幣市場的人氣，尤其是人民幣，因為有一些關於美國降低某些中國產品關稅的談判傳出。

人民幣在 8 月初美中貿易談判僵局時，快速跌破 7.0 關卡，美國總統川普發推特怒批，並使美國財政部將中國列入「匯率操縱國」，自此人民幣一路走跌至 9 月。但自此之後，隨著美中貿易轉趨溫和，人民幣也由低點反彈，近日討論焦點更轉為雙方第一階段的協議簽署。

早前消息指出，人民幣匯率有望列入美中貿易協議，中國國家國家外匯管理局發言人王春英上個月也表示，貨幣匯率的條款並將其作為貿易協議中的一部分，其中中方承諾將保證人民幣對一籃子貨幣的匯率「基本穩定」。

人民銀行今早進行了 4000 億元人民幣一年期 MLF 操作，規模接近到期量，中標利率意外下調 5 個基點至 3.25%，為 2016 年 2 月以來首次下降，但意外並未帶來人民幣貶值。

市場分析認為，人民幣兌美元滙率仍具有升值基礎，短期人民幣滙率大概率將圍繞 7 上下波動。原因包括 : 一、中美簽署第一階段協議，在市場情緒上提振人民幣滙率 ; 二、美國經濟未來可能加速回落，歐洲經濟也弱勢，美元指數有高機率維持溫和下滑，對人民幣匯率形成支持；三、當前中美 10 年期公債利差處於高位，中美經濟基本面有助於人民幣升值。