紐約匯市- 美中有望「分階段」取消關稅 美元走高 BOE利率不變 英鎊下跌

週四 (7 日) 美中貿協發展大躍進，激勵美元上漲。中國商務部表示，美中雙方已同意隨協議進展「分階段」取消加徵關稅，儘管簽署協議地點未定且美方尚未正式確認，但 《彭博社》 引述一名不具名的美國官員證實，美中同意取消關稅的消息，美元兌日圓走高，美元兌日元和瑞郎等避險貨幣週四上漲，離岸人民幣兌美元匯率來到三個月高位。

美元 15 分線 (圖片: Investing)

中國商務部表示，北京當局和白宮已經同意逐步分段取消，長達 16 個月的貿易戰中施加的關稅。他補充說，取消關稅是簽署第一階段貿易協議的關鍵，且雙方都同意。

美中雙方致力於在本月簽署協議，但目前尚未決定美國總統川普和中國國家領導人習近平會晤的地點，週四 (7 日) 美元上漲 0.2%，連帶避險貨幣日圓和瑞郎上漲 0.2%，日圓漲至 109.33，來到近三個月高點；美元兌瑞郎漲至 0.9946 瑞郎。

倫敦 Monex Europe 外匯分析師 Simon Harvey 表示，今日風險情緒溫和，匯市相對穩定。他並指出關稅取消使得貿易戰落幕的機率大增，市場避險情緒減弱。

在英國央行 (BOE) 下調經濟增長預期後，英鎊兌美元下跌至兩週來最低點，BOE 估計 2020 年 GDP 增長將從去年的 1.3%，跌至 1.2%，創近 10 年來最差紀錄，至於 2021 年則將自 2.3%，降至 1.8%。

英鎊兌美元 (圖片: Investing)

英國央行四 (7 日) 決議維持利率 0.75% 不變，符合市場預期。不過，出自於對脫歐不確定性及經濟放緩之擔憂，會議中有兩位央行委員意外投票贊成降息，為 2016 年來首度出現寬鬆呼聲。

道明證券認為，英鎊可能在未來幾週內相對於美元保持區間波動，市場持續關注 12 月 12 日的英國大選。

英國央行強調，如果全球增長未能穩定，或英國脫歐的不確定性仍在，則可能需要透過貨幣政策，來加強英國 GDP 增長和對通貨膨脹的預期。

歐元兌美元下跌 0.2% 至 1.1051 美元，稍早盤中一度觸及三週來最低點；加幣和澳幣雙雙走低。

截至週五 (8 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 97.972。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1051 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2818 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6896 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3171 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.33 日圓。