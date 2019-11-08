台股盤前－美中達共識將逐步取消關稅+外資續作多 台股高檔有撐

美中貿易戰傳出最新談判進展，中國商務部透露雙方談判進展順利，將分階段取消加增關稅，激勵美股四大指數同步走揚，惟傳出白宮內部有雜音，台股昨 (7) 日外資連 19 買超，帶動大盤跌幅收斂，相對有撐，力守 11600 點與 5 日線，法人表示，美中貿易後續進展仍須關注，建議投資人可先關注個股第 3 季財報、10 月營收表現。

美股四大指數周四 (7) 日同步收紅，道瓊指數上漲 182.24 點或 0.66%，收 27674.8 點；那斯達克指數上漲 23.89 點或 0.28%，收 8434.52 點；標普 500 指數上漲 8.4 點或 0.27%，收 3085.18 點；費城半導體指數上漲 12.01 點或 0.7%，收 1727.68 點。

美中貿易戰傳出最新談判進展，中國商務部發言人高峰證實，美國與中國已同意隨協議進展、分階段取消對彼此商品加徵的關稅，但具體第一階段取消多少關稅，將由第一階段協議內容決定，他認為，雙方按協議取消加徵的關稅，有利於穩定市場預期，有利於中美兩國經濟和世界經濟，有利於生產者也有利於消費者，但路透社報導，美國白宮對取消中國現有關稅計劃內部有反對聲浪。

蘋果 iPhone 拉貨動能強，代工大廠和碩公布第 3 季財報，稅後純益季增逾 8 成 EPS 2.41 元，毛利率、營益率、純益，皆創下近 15 季新高，總經理暨執行長廖賜政表示，預期第 4 季資訊產品包含筆電、桌機等將季減雙位數，但手機、平板等非資訊產品動能仍強，估將季增 2 位數，整體營運將可優於第 3 季，明年也樂觀看待 5G 需求，將成為各產品線動能。

全球手機晶片龍頭高通日前公布上季財報，優於市場預期，執行長莫蘭科夫更看好本季營收持續走強，加上明年 5G 通訊發展、應用，各大品牌廠陸續推出 5G 手機，預期將帶動新一波手機換機潮，而主力晶圓代工廠台積電可望受惠。

MSCI 公布半年度調整結果，台股在全球標準型指數將新增智邦、緯穎，刪除中裕，全球小型指數則將新增宏捷科、雙鴻、超眾、嘉泥、是方、瀚宇博等 16 檔，刪除智邦、環泥，預計相關調整將於 11 月 27 日生效。

法人表示，美中雙方談判進度順利，仍須關注後續消息變化，且台股現階段已來到高檔價位，建議投資人短線應居高思危，操作上可先行留意上市櫃公司 10 月營收、第 3 季財報公布。