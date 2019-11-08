台股盤中—電子雙雄無力 跌破10600點、5日線

美中協商報佳音，激勵美股周四收漲，台股今 (8) 日早盤同步跟漲，惟台積電表現疲弱，電子雙雄大立光與鴻海也撐盤無力，加上台塑四寶僅台塑化走揚，金融權值股僅有中信金、玉山金站穩盤上，指數開高走低，盤中紅翻黑，跌破 11600 點、並失守 5 日線，估今日成交量 1400 億元。

台股今日開盤上漲 14.33 點，以 11620.89 點開出，盤中最高站上 11642.41 點，最低來到 11561.31 點，從族群表現來看，上市股中電子設備族群表現最強勁，漲幅近 1%，表現最弱為食品指數，跌幅約 1.1%；上櫃族群方面，表現最強勢的同為電子設備指數，漲幅 1.39%，最弱勢為遊戲族群，跌幅 1.6%。

電子三雄方面，MSCI 進行權重調整，其中台積電遭 MSCI 調降最多，權重變化為 - 0.20 個百分點，調降後權重為 36.15%，今日股價一路處於盤下，失守 5 日線；股王大立光表現最強勁，盤中漲幅逾 1%；鴻海則是續站穩 90 元關卡之上，漲幅逾 0.4%。

MSCI 明晟全球小型指數部分，台灣成分股此次新增 16 檔，其中，力山大漲 7%，鈺齊 - KY 漲幅逾 4%，喬山、立積、瀚宇博漲幅逾 3%，新唐漲幅逾 2.5%。

IC 設計族群表現強勢，旺玖、九暘、世芯 - KY 攻上漲停，創意、新唐、群聯、金麗科漲幅逾 2%。

印刷電路族群方面，健鼎第 3 季毛利率、純益與每股純益同寫新高，股價強勁表態，亮燈漲停，華通、聯茂也站穩盤上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，短線指數雖跌破 5 日線支撐，但新台幣未大幅轉貶，外資操作仍偏多，目前僅是多頭格局暫緩，但多方掌控格局不變，後續觀察貿易戰協商情況，若貿易戰還未結束前，拉回空間有限，預期指數仍將維持高檔震盪整理。