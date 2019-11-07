台股盤後－外資主導盤勢大型股有撐 跌幅收斂力守11600點與5日線

台股昨日收紅並續創 29 年多來新高，今 (7) 日中小型股主力明顯棄守，權值股只剩鴻海 (2317-TW) 收紅，台積電、大立光等都收跌，指數終場下挫 46.51 點或 0.4%，收 11606.56 點。

台股今日成交值 1397.56 億元，就價量關係來看，並無價量背離的現象，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日收跌，日 K 線仍維持 5 日線之上，多頭格局並無遭到破壞。

台股今日下跌 46.51 點或 0.4%，但是中小型股遭市場棄守，先前強勢的包括 PCB、PA、散熱族群等，因股本小，在市場賣壓影響下，盤中股價快速震盪下殺，而盤中略有表態的金融股，尾盤也因賣壓加大而無法施展身手，造成指數收跌。

權值股方面，台積電 (2330-TW) 尾盤跌幅收歛，以下跌 2 元或 0.64% 以 309 元作收，大立光 (3008-TW) 雖然營收連 3 個月創新高，但今天收盤股價下跌 35 元或 0.74%，以 4665 元作收，唯獨鴻海股價收紅，收盤價報 90.8 元，較昨日上漲 0.4 元，成交量 9.09 萬張。

證券分析師張陳浩指出，資金行情推升下，外資連 18 日買超台股，外資停泊標的集中大型權值股，而中小型股可能在內資、主力撤守下走勢震盪。

簡伯儀說，台股目前在外資資金主導盤勢下，資金部位大的外資以權值股為交投重心，造成加權指數表現失真，今日包括 PCB、PA、散熱族群等震盪下殺，且部分個股跌幅極重，不過指數終場跌幅收斂，僅下跌 46.51 點或 0.4%。