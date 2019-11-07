【群益投顧】貿易協議利多題材降溫 台股回測短期均線支撐

一、盤勢分析

美中貿易協議簽署地點難產，時程可能延宕至 12 月，市場短線利多反應開始鈍化，週三美股波動不大，四大指數收盤跌多漲少，但幅度都不大；道瓊工業僅微幅收低 0.07 點、S&P500 小漲 0.07%、那斯達克收跌 0.29%、費城半導體下跌 0.84%。歐洲方面，在銀行股持強支撐下，泛歐指數 Stoxx600 收盤上漲 0.21%，三大主要市場皆收高，但漲幅都不到 0.4%。亞股呈現小漲小跌，走勢並不同調，台股以下跌 11 點開出，終場以下跌 46.51 點或 0.40% 收盤，收在 11606.56 點，成交金額為 1397.56 億元。盤面結構，類股跌多漲少，電子台積電回檔領軍權值休息，短多人氣受挫，金融則受金控龍頭退守平盤而攻勢熄火，雙雙壓抑指數走低，傳產以百貨、造紙、鋼鐵、水泥較為抗跌，橡膠、電器的跌幅相對較大。

二、盤勢預估

美中階段性貿易協議帶動的利多效應，隨著簽署地點遲遲未定，加上傳出時間可能延後而出現降溫的現象。台股小幅開低走低震盪，終場以下影線黑 K 下跌 46 點作收，成交量減至 1400 億元以下，呈現下跌量縮，大盤在連四日上漲創高後首度回檔收黑，指數收盤雖跌破 3 日均線，但短期均線偏多格局未變，暫時先整理格局視之，個股建議依據短線技術面變化汰弱換強因應。

三星今年兩款旗艦手機首度採用超音波指紋屏下辨識卻爆資安漏洞，據傳為防堵此一問題並配合 Android10 作業系統更新的資安政策，已決定明年新機將改採 3D 臉部辨識技術，導入感測飛時測距 (ToF) 模組，提供 3D 感測解決方案的新鉅科，生產 3D 感測元件的穩懋、宏捷科，上游磊晶的全新等都將受惠。

三星、英特爾、台積電等國際半導體大廠積極投資先進製程，擴大資本支出動作不手軟，台積電日前上修今年資本支出，並預告明年資本支出仍將維持高檔，三星宣布第 4 季半導體支出將刷單季歷史新高，英特爾也上修今年資本支出來到歷年最高，可望帶動相關半導體體設備供應鏈營運表現。

兩岸水泥市場進入傳統旺季，國內擴大前瞻計畫工程預算加上台商回流科技廠辦建案量增加，水泥市況是近五年表現最好，全年出貨量估計有 5~7% 成長，大陸市場也因政府加碼基建工程、續推供給側改革以及錯峰生產政策，支撐水泥報價持續走堅，第四季旺季營運可望攀至年度高峰。

三、強勢股

電子：

超豐 (2441)、臻鼎 (4958)、欣興 (3037)、健鼎 (3044)、遠傳 (4904)

非電：

新光金 (2888)、中壽 (2823)、中鼎 (9933)、大成 (1210)、國建 (2501)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據