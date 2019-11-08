ING：美元指數與重點殖利率曲線連動 短期內難大跌

ING 一位分析師表示，10 月對過去高漲的美元來說是走勢不堪的一個月，下跌約 2%，但現在要來探討高點或大幅下滑，可能為時過早。

ING 全球策略主管 Chris Turner 在週四 (7 日) 的報告中表示：「我們認為要說美元將大幅下滑可能還為時過早。」

當然，美元交易並非完全不受任何因素干擾。美元走弱對在海外開展業務的美國出口商和其他美國跨國企業來說是項福音。對於新興市場來說，這也可能是一個優勢，它可以降低以美元計價的貸款服務成本。

衡量相對一籃子 6 個主要競爭貨幣匯價的 ICE 美元指數，在 10 月經歷 2018 年 1 月以來最大單月跌幅後，11 月以來已反彈 0.7%，今年以來仍上漲近 2%。與 9 月創下的 2 年多高點相比，僅下降 1.6%。

Turner 指出，美元走勢似乎與 2 年期國債殖利率和 10 年期國債殖利率的殖利率曲線平行。當曲線變陡時，美元就走弱。較陡的曲線通常表示對上揚更為樂觀（請參見下表）。

Turner 說，聯準會 (Fed) 在今年 10 月底第三次降息，加上中美貿易緊張關係有所緩和，都強化了投資人的看法，也就是將資金投資於美元存款「不會是唯一的選擇」。

但是，要讓美元延續跌勢，投資人可能需要看到一些對美元不利的主題「持續擴大」，例如美國經濟活動數據更形惡化到足以讓市場為 Fed 深化寬鬆週期進行定價，或者，海外出現「更好」的經濟數據。

Turner 說，因於跡象顯示歐洲和中國的經濟活動仍然趨弱，前者的機率似乎更有可能。但是，ING 的利率觀察家們並不認為 2/10 年期國債殖利率曲線的陡峭程度會超過年內高點 30 個基點，這讓冀求美元價格大幅回落仍為時尚早，特別是相對低殖利率的歐元和日元時。