美喆前3季獲利成長近9成 EPS 4.65元 擬投資台南設新廠

石塑地板製造廠美喆 (8466-TW) 積極開拓新業務，且客戶加速採購帶動，前 3 季營收與獲利恢復成長，前 9 月稅後純益為 3.07 億元，年增 89.59%，每股純益為 4.65 元，同時，美喆也通過在台南購地設廠的擴廠案。

美喆 - KY 今日董事會決議，為因應公司長期營運發展及分散產能計畫，規劃回台加大投資布局，已向經濟部申請購買位於台南市安南區科工段 82 地號之土地，預計取得土地金額約為 4.43 億元，擬於台南科技工業區興建工廠，廠房的規模與設計目前尚在評估規劃中。

美喆 - KY 今年第 3 季營收 8.3 億元，毛利率 26.4%，季增 0.3 個百分點，年增 4.06 個百分點，稅後純益為 7535 萬元，季減 41.2%，年增 45.29%，單季每股純益為 1.14 元。

美喆 - KY 前 3 季財報營收 26.14 億元，毛利率為 26.34%，年增 5.46 個百分點，稅後純益為 3.07 億元，年增 89.59%，每股純益為 4.65 元。

美喆 - KY 主管指出，第 3 季獲利較去年同期回升，受惠集團旗下外銷 ODM 業務與自有品牌業務仍保持良好銷售動能，帶動整體產能稼動率較去年同期升溫，加上美喆 - KY 持續拓展 LVT 石塑地磚產品於牆面空間滲透率，及 SPC 產品保持良好銷售，帶動第 3 季營運成長。

美喆集團持續強化外銷 ODM 業務轉型及全球接單布局，包括第 3 季美國地區營收比重仍持穩達 14.24% 水準，其次，歐洲地區客戶於今年展現良好銷售力道，帶動第 3 季歐洲區營收比重，較去年同期的 44.49% 成長至 56.01%。

另一方面，美喆積極擴大旗下美喆、普隆兩大自有品牌業務規模放大，整體效益逐步隨著中國地區銷售，保持高雙位數成長，帶動第 3 季中國地區營收比重攀升至 15.28%。

美喆 10 月營收 2.6 億元，月減 8.02%，年增 2.06%，前 10 月營收達 28.75 億元，較去年同期成長 19.35%。